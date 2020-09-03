Лукашенко показал серию картин, на которых якобы изображены его дом и школа.

Александр Лукашенко показал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину картины, на которых изображена его малая Родина.

Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

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На записи видно, как Лукашенко с гордостью рассказывает о своих картинах. На одной из них, по его словам, изображен дом, в котором он вырос, и школа, где он учился.

Кроме того, он рассказал о купели, которую его дед построил в 1917 году. В ходе встреч с российскими лидерами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым Лукашенко купался в этой купели.

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Автор: Денис Прядко