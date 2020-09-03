Лукашенко давно называет Путина своим другом / Фото: REUTERS
Александр Лукашенко показал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину картины, на которых изображена его малая Родина.
Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
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На записи видно, как Лукашенко с гордостью рассказывает о своих картинах. На одной из них, по его словам, изображен дом, в котором он вырос, и школа, где он учился.
Кроме того, он рассказал о купели, которую его дед построил в 1917 году. В ходе встреч с российскими лидерами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым Лукашенко купался в этой купели.
Визит делегации РФ в Беларусь на фоне протестов
- Михаил Мишустин сегодня, 3 сентября, прибыл в Минск на переговоры с руководством республики.
- Во время встречи Лукашенко заявил, что Беларусь "перехватила" разговор якобы Варшавы и Берлина о "фальсификации" отравления Навального.
- Российский политолог Леонид Гозман предположил, что на встрече планируется обсуждение вхождения Беларуси в состав РФ.
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