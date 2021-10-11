Ранее Алексей Арестович сказал, что Крым может быть "деоккупирован за пять минут" решением Путина.

В Кремле заявили, что не будут обсуждать с Украиной вопрос о принадлежности Крыма.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о том, готова ли Россия обсуждать Крым с властями Украины.

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - сказал Песков.

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Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сказал, что Крым может быть "деоккупирован за пять минут" решением Путина.

Напомним, что 3 октября Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, но окружение президента РФ этого не хочет.

Позже стало известно, что РФ якобы направила Украине список вопросов для встречи президентов. В этом перечне ни слова об оккупированном Крыме, но один раз упоминается Донбасс.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Людмила Жерновская