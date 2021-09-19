Алексей Арестович посоветовал любителям РФ покинуть оккупированные территории Украины.

Российская Федерация должна ответить за привлечение к "выборам" в Государственную думу жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Наказание могут понести и украинцы, принимавшие участие в выборах в Госдуму РФ

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом".

По его словам, вопрос по форме и срокам ответственности РФ за так называемые выборы в Госдуму РФ решается дипломатией США и украинским военно-политическим руководством.

"Думаю, что в речи президента на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этому привлечению. И что касается мер на уровне украинского государства, то, как известно, Совет национальной безопасности и обороны 17 сентября ввел санкции против тех людей, которые организовывают и проводят такие "выборы", - напомнил спикер ТКГ.

Читайте также"Путинские прихвостни": под российским посольством в Киеве беженец из РФ устроил одиночный пикетПри этом он указал, что ответственность обычных жителей оккупированных территорий за участие в выборах зависит от их вовлеченности в процесс, поэтому нельзя "всех одним миром мазать".

"Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в очень жесткое положение: не "голосуешь" - ты без работы. А возможно, тебя еще будут преследовать. Есть люди, которые добровольно взяли и пошли", - отметил Арестович.

По его словам, все решения будут принимать после возвращения Крыма и Донбасса.

"Мы отделим зерна от плевел. Будем разбираться в каждом случае отдельно. Я полностью уверен, что простые люди не пострадают. Пострадают в первую очередь те, которые принимали соответствующие решения и выступали пособниками оккупантов", - подчеркнул политик.

Также он посоветовал пособникам оккупантов покинуть оккупированные территории Украины, потому что остаться "будет не лучшим решением для них".

Голосование на выборах в Госдуму РФ: что известно

18 сентября в России завершился второй из трех дней голосования на выборах в Государственную думу, на которых могут голосовать как жители оккупированного Крыма, так и Донбасса.

Ранее, 16 сентября, главарь боевиков ДНР Денис Пушилин заявлял, что оккупационные власти организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, а также упрощенный пограничный контроль для желающих проголосовать на выборах в РФ. Кроме того, жителям оккупированных территорий Украины разрешено голосовать дистанционно через российский портал "Госуслуги". Однако, чтобы проголосовать, они должны иметь российское гражданство.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированного Донбасса получать российское гражданство по упрощенной процедуре. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, на оккупированном Донбассе паспорта РФ уже получили от 630 до 740 тысяч человек.

На последнем заседании 17 апреля СНБО решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях.

19 сентября народный депутат из фракции "Слуга народа" и представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский отметил, что выборы в Госдуму РФ впервые может не признать международное сообщество. Причина тому – привлечение к выборам жителей ОРДЛО.

Автор: Анастасия Горбачева