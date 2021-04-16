Глава МИД уверяет, что президент не перейдет ни одной "красной линии".

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж 16 апреля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцдером Германии Ангелой Меркель не уступит ни одной принципиальной позицией Украины.

Читайте такжеЗеленский: наступило время предоставить Украине планы действий по вступлению в НАТО и ЕСКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

В частности, главу МИД попросили прокомментировать сообщение, что президент Франции Эммануэль Макрон предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому решить вопрос подачи воды в оккупированный Крым.

"Между президентами Украины и Франции завтра будет абсолютно откровенный разговор, и уверяю вас, что президент Украины не уступит ни одной принципиальной позицией Украины и не пересечет ни одной "красной линии" нашей страны, защищая наши интересы", - заявил Кулеба.

Он сказал, что Украине важно разговаривать с Францией, потому что она является важным международным игроком и участником "нормандского формата".

Также Кулеба добавил, что завтра в Париже к переговорам присоединится канцлер Ангела Меркель через видеосвязь, с участием которой состоится трехсторонний разговор.

"Мы готовы провести полноценный саммит "нормандской четверки" и говорить с Путиным в этом формате напрямую, но к сожалению, Российская Федерация избегает такого формата", - заявил Кулеба.

Встреча Зеленского и Макрона 16 апреля: что известно

Зеленский и Макрон 16 апреля в Париже после встречи в формате "с глазу на глаз" проведут видеовстречу с Меркель. Лидеры стран будут обсуждать ситуацию на востоке Украины.

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Автор: Виталий Саенко