Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложил парламенту определиться с решением по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 13 членов комитета, один против и один воздержался.
Перед этим комитет не смог принять решение о рекомендации ВР поддержать представление об отставке Степанова. Такое решение поддержали только семь нардепов, семь - воздержались, а один был против. В частности, председатель профильного комитета Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") голосовал за поддержку решения об отставке Степанова.
Так, решение комитета открывает парламенту возможность для рассмотрения вопроса об отставке Степанова с должности министра.
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Отставка Степанова: что известно
- 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова. По словам самого министра, он не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.
- По данным источников СМИ, отправить Степанова в отставку планировали уже несколько раз. 14 мая добровольно уйти ему якобы предложил президент Украины Владимир Зеленский. Однако глава Минздрава отказался. После этого в Раду и поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.
- Завтра, 18 мая, предполагается внеочередное заседание ВР, где должны рассматриваться кадровые вопросы, в частности и об отставке Степанова.
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