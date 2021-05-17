Решение поддержали только семь нардепов, семь - воздержались, а один был против.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложил парламенту определиться с решением по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 13 членов комитета, один против и один воздержался.

Перед этим комитет не смог принять решение о рекомендации ВР поддержать представление об отставке Степанова. Такое решение поддержали только семь нардепов, семь - воздержались, а один был против. В частности, председатель профильного комитета Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") голосовал за поддержку решения об отставке Степанова.

Так, решение комитета открывает парламенту возможность для рассмотрения вопроса об отставке Степанова с должности министра.

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Отставка Степанова: что известно

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова. По словам самого министра, он не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

По данным источников СМИ, отправить Степанова в отставку планировали уже несколько раз. 14 мая добровольно уйти ему якобы предложил президент Украины Владимир Зеленский. Однако глава Минздрава отказался. После этого в Раду и поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.

Завтра, 18 мая, предполагается внеочередное заседание ВР, где должны рассматриваться кадровые вопросы, в частности и об отставке Степанова.

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Автор: Надя Пришляк