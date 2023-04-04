Размер премий мог достигать 250% от должностного оклада городского головы.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило административный протокол по конфликту интересов в отношении Тернопольского городского головы Сергея Надала, который на протяжении войны выписывал себе максимальные премии.

Об этом сообщается на сайте НАПК. Размер премий мог достигать 250% от должностного оклада мэра города.

"Мэр Тернополя с 2021 и в течение 2022 премировал себя в максимальном размере и оказывал себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах", - говорится в сообщении.

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В НАПК отмечают, что это содержит признаки нарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен (ч. 1 ст. 172-7 КУоАП). За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов - штраф от 3400 до 6800 гривен (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП).

Дело против экс-главы "Нафтогаза" Коболева - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 января правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в течение 2018 года Коболеву было незаконно начислено и выплачено премий на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 млн 250 тыс. 410 грн.

1 марта Апелляционный суд применил к экс-председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву меру пресечения в виде почти 230 млн грн залога. Кроме того, на подозреваемого возложен ряд других обязанностей.

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