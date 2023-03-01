Апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции об отказе в применении меры пресечения в отношении экс-председателя правления "Нафтогаза".

Апелляционный суд применил к экс-председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву меру пресечения в виде почти 230 млн грн залога.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. "1 марта 2023 года, заслушав доводы сторон, апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, отменила решение суда первой инстанции об отказе в применении меры пресечения и постановила новое, соответственно применив к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн", - информирует САП.

Кроме того, на подозреваемого возложены следующие обязательства:

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прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

уведомлять прокурора, детектива или суд об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

По постановлению суда подозреваемый должен внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения.

Срок действия обязательств - 2 месяца.

Дело Андрея Коболева

19 января правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, в течение 2018 года председателю правления было незаконно начислено и выплачено премий на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 млн 250 тыс. 410 грн.

23 января Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокурора о содержании под стражей Коболева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением из-за полученных в 2018 году премий.

Прокуроры просили применить к Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 365 млн грн, однако судья отказал в удовлетворении вышеупомянутого ходатайства.

В то же время адвокаты юридической компании "Миллер", которая защищает интересы Коболева, подчеркнули, что подозрение является безосновательным, а риски его вероятного сокрытия не доказаны.

Адвокаты отмечают, что Коболев лично не принимал решений о выплате себе и другим 40 работникам премий, ведь это решение было за наблюдательным советом "Нафтогаза".

Кроме того, премии Коболев и другие сотрудники получили в 2017-2018 годах, а норма об ограничении условий оплаты труда, которая распространяет свое действие на наблюдательные советы предприятий с государственной долей, появилась лишь в 2020 году.

Также защитники добавили, что Коболев сам вернулся в Украину и не планирует скрываться, а также не сможет повлиять на свидетелей или уничтожить какие-то документы, находясь не под стражей, ведь уже не работает в "Нафтогазе".

Кроме того, сторона защиты приобщила к материалам производства письмо Клэр Споттисвуд, которая была председателем наблюдательного совета "Нафтогаза" с декабря 2017 по сентябрь 2021 года и принимала решение о выплате премии Коболеву.

В нем Споттисвуд указывает, что наблюдательный совет полностью осознает принятое решение и берет за него полную ответственность на себя.

31 января 2003 года в САП сообщили, что прокуроры обжаловали решение суда об отказе в применении меры пресечения к экс-председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

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