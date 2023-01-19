Чиновник назначил себе премию за экстраординарные достижения.

Прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами Национального антикоррупционного бюро сообщено о подозрении бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины", который выплатил себе премию на более чем 229 млн грн.

По данным УНИАН, речь идет об Андрее Коболеве, который возглавлял компанию с 2014 по 2021 год. Как сообщает пресс-служба САП, в 2018 году глава правления, злоупотребляя своим служебным положением, инициировал рассмотрение наблюдательным советом компании вопроса о согласовании выплаты премии за достижение весомых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК "Нафтогаз Украины", включая членов правления.

Позже чиновник подготовил изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив себе размер премии в размере 10 млн долларов США.

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"При этом глава правления сознательно скрыл от членов комитета по назначениям и вознаграждениям и наблюдательного совета компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы, а именно не более 36 должностных окладов в год. В результате наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласовал изменения, что обеспечило председателю правления выплату премий", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в течение 2018 года главе правления было незаконно начислено и выплачено премий на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 грн.

САП также отметила, что в течение 2018-2021 годов служебные лица НАК "Нафтогаз Украины" не способствовали расследованию, скрывая от следствия документы и материалы компании, необходимые для установления обстоятельств совершения преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Реакция Андрея Коболева на подозрение НАБУ

Экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, комментируя вручение ему Национальным антикоррупционным бюро подозрения в назначении себе премии в размере 10 млн долларов, заявил, что не намерен скрываться от правосудия и будет отстаивать свою правоту при помощи юристов.

"Краткий комментарий относительно новостей о подозрении. Когда находился за границей, понимая, что происходит его подготовка, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то бежал или прячусь. Этого точно делать не собираюсь (прятаться – УНИАН), а собираюсь доказывать свою правоту", - написал он в Facebook.

Скандал с премией Андрея Коболева - что стоит знать

Андрей Коболев работал главой правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. На его место был назначен Юрий Витренко.

Ранее экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в одном из интервью сообщил, что ему при увольнении выплатили не всю положенную компенсацию.

На это в компании заявили, что Коболев получил 600 млн грн премий за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и не имеет невыплаченных компенсаций со стороны компании.

1 февраля 2022 года следователи Государственного бюро расследований провели обыски у экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, в офисе "Укртрансгаза" и у руководителей частных предприятий.

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