Начало переговоров о вступлении Украины в НАТО станет "большим стимулом" для украинцев, отмечает Жовква.

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне Украина ожидает "твердого решения", поскольку Киев пытается продвигать свою стратегическую цель присоединения к альянсу, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Reuters.

"Я считаю, что этот саммит заслуживает того, чтобы иметь твердое решение, в том числе по Украине. Если у вас будет недостаток твердых решений по Украине, саммит будет бесполезным", - сказал Жовква и не уточнил, к чему, по его мнению, приведет такое решение.

Ссылаясь на слова главы альянса Йенса Столтенберга, издание отметило, что в НАТО не ожидают, что на саммите 9-11 июля пригласят Киев, однако генсек будет пытаться показать, что Украина приближается к членству. Союзники обсуждают возможный текст заявления на саммите, который мог бы послать такой сигнал, например, заявление о том, что путь Украины в НАТО "необратим".

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"Мы заслуживаем твердого решения. Любое решение НАТО принимается консенсусом. И мы все это знаем, и мы понимаем, что, возможно, на этот раз консенсус снова будет сформирован в последний день перед саммитом", - сказал Жовква.

Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что начало переговоров о членстве Украины в НАТО станет "большим стимулом" для украинцев в окопах и на улицах, ведь "самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны бушует, и конца ему не видно".

"Сейчас люди ждут положительных решений. Зря сейчас ссориться о том, сколько будут длиться переговоры или о еще чем-то. Это очень важно. Путь к полноправному членству, которого заслуживает Украина... необратим", - подчеркнул украинский политик.

Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно

Уже 9-11 июля в Вашингтоне состоится 75-я юбилейная встреча лидеров стран-членов НАТО, куда генсек Столтенберг пригласил украинского президента Владимира Зеленского.

Украина и ее сторонники настаивают на том, чтобы Белый дом усилил обещание вступления страны в альянс, в то же время издание The Guardian отметило, что вступление Украины в НАТО было бы ошибкой как для Киева, так и для НАТО, ведь это усложнило бы любые попытки договориться о прекращении боевых действий.

Также ранее УНИАН писал, что между Британией и США вспыхнул конфликт из-за вступления Украины в НАТО. Страны занимают противоположные позиции по этому вопросу.

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