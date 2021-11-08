Пока что в списке МФО "Разумная политика" 25 нардепов, большинство – из "Слуги народа".

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков обнародовал фамилии нардепов, которые вошли в его межфракционное объединение "Разумная политика".

На своей странице в Facebook он также опубликовал письмо о создании этого объединения на имя председателя парламента.

"Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика " уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!"- написал он.

Кроме Разумкова, в списке значится: Владимир Козак ("Слуга народа"), Василий Мокан ("Слуга народа"), Роман Соха ("Слуга народа"), Андрей Николаенко ("Батькивщина"), Нелли Яковлева ("Слуга народа"), Оксана Дмитриева ("Слуга народа"), Валерий Божик ("Слуга народа"), Дмитрий Микиша ("Слуга народа", далее – СН), Артем Дмитрук (СН), Владимир Кабаченко ("Батькивщина"), Ольга Саладуха (СН), Олег Воронько (СН), Александр Бакумов (СН), Людмила Буймистер (внефракционная), Ольга Коваль (СН), Дарья Володина (СН), Михаил Новиков (СН), Роман Бабий (СН), Алина Загоруйко (СН), Константин Касай (СН), Дмитрий Гурин (СН), Евгений Петруняк (СН), Иван Юнаков (СН), Михаил Крячко (СН).

Напомним, что 5 ноября стало известно о создании Разумковым объединения "Разумная политика". Участие в нем подтвердила исключена из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

После снятия Разумкова с должности председателя парламента он неоднократно говорил, что будет формировать собственную политическую силу.

Ранее первый заместитель председателя фракции" СН "Андрей Мотовиловец заявил, что нардепы от "Слуги народа", которые захотят присоединиться к межфракционному объединению внефракционного депутата Дмитрия Разумкова, должны сложить мандат и идти на выборы.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он остался работать в парламенте как депутат.

Новым председателем Рады выбрали Руслана Стефанчука.

Автор: Виктория Гордиенко