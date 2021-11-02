С домашнего ареста суд изменил меру пресечения на личное обязательство.

Суд смягчил меру пресечения для нардепа Виктора Медведчука в рамках расследования "крымского" дела о захвате Россией залежей полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила одна из адвокатов Виктора Медведчука Лариса Чередниченко.

Она рассказала, что прокуроры ходатайствовали о личном обязательстве с ношением электронного браслета и возложением ряда обязанностей на Медведчука. Суд согласился с возложением обязанностей, однако отказал прокуратуре в том, чтобы Медведчук носил электронный браслет.

Чередниченко пояснила, что речь идет о стандартных обязанностях для подозреваемого вроде являться по вызову в органы суда и следствия.

Читайте такжеШкиряк говорит, что выиграл суд у МедведчукаТакже она объяснила, почему сторона обвинения обратилась с ходатайством о смягчении меры пресечения для Медведчука.

"Дело в том, что домашний арест может длиться не более, чем полгода с момента его избрания. Для Медведчука этот срок истекает через несколько дней, поэтому наши оппоненты обратились с ходатайством о личном обязательстве", - отметила адвокат.

Также она добавила, что сегодняшняя мера пресечения в виде личного обязательства для Медведчука действует до 31 декабря текущего года.

Личное обязательство предусматривает:

прибывать по требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

запрет на выезд из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать свое места жительства и / или места работы;

запрет на общение с подозреваемыми, свидетелями по делу;

сдачу паспорта для выезда за границу и другие подобные документы;

ношение электронного средства контроля.

При этом политик будет оставаться под домашним арестом в рамках другого производства.

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В Украине Медведчуку 8 октября объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе. По этому делу ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Ранее, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и депутату от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

В этом деле Медведчуку избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест. Казак находится за пределами Украины.

Автор: Дмитрий Хилюк