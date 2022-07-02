По его словам, также есть проблема с местными советами, где большинство составляют представители пророссийских партий.

На пятый месяц войны в украинском парламенте и местных советах продолжают работать российские коллаборанты, хотя законопроекты о запрете для них посещать заседания зарегистрированы еще два месяца назад. Об этом заявил народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Сергей Рудык в эфире единого национального телемарафона.

"Уже четвертый месяц я несу службу в рядах Вооруженных сил Украины и не имею возможности посещать заседания парламента. Но я не прекращаю надеяться на то, что мои коллеги в ВР запретят не только в судебном порядке пророссийские партии, но и физическое их присутствие в сессионном зале или в залах местных советов. Конечно, мы приветствуем решение суда о запрете ОПЗЖ, партии Шария и целой кучи пророссийских организаций, даже была "Партия Путина". Но от этого по сути ничего не поменялось – их народные депутаты в течение всех месяцев войны продолжают, как ни в чем не бывало, посещать парламентский зал, заседания комитетов, участвовать в заседаниях, где обсуждаются вопросы безопасности и обороны Украины, в том числе, с грифом "секретно". Но они по сути переформатировались, создали две так называемые группы фактически с аналогичным названиями, одна из которых вообще шокирует всех. Они за восстановление Украины, оказывается. А еще вчера они ездили на встречу с Путиным, кичились этим, фамилии этих людей общеизвестны. Если бы я был в ВР, я бы физически не пускал их на сессии и комитеты. Но есть и правовой механизм – это решение регламентного комитета, которое уже готово, его надо взять и принять. Но почему-то в парламенте на это нет политической воли. Агрессия России, убийства наших гражданских и военных для части нашего политикума до сих пор не являются аргументом, чтобы это сделать. С того момента, как мы с коллегами зарегистрировали этот законопроект, он даже не дошел до рассмотрения в профильном комитете. Хотя пошел уже второй месяц", - отметил Сергей Рудык.

По его словам, также есть проблема с местными советами, где большинство составляют представители пророссийских партий.

"У нас 19 местных советов по всей Украине, где представители пророссийских партий имеют большинство депутатов. И это ключевая проблема. Вот представьте себе – мы временно потеряли Северский Донец, а в 80 км от него есть Славянск, где 22 депутата из 36 представляют "Оппозиционный блок". Или Запорожский областной совет – 37% представители пророссийских партий. Нашей депутатской группой зарегистрированы законопроекты, которые решают эту проблему. Насколько я знаю, правительство также зарегистрировало свой законопроект, который предусматривает формирование военно-гражданских администраций, где пророссийские силы творят большинство. Но они до сих пор не прошли комитеты. У нас военное время, общество, мы должны на это каким-то образом реагировать! Если парламент не запретит пророссийским депутатам посещать заседания органов власти, то, я вас уверяю, когда я вернусь с фронта, мы с коллегами сделаем это физически", - заявил народный депутат.

Как сообщалось ранее, депутатская группа "Партия "За майбутнє" зарегистрировала два законопроекта - №7424 и №7362, которыми предлагается запретить депутатам от пророссийских партий посещать заседания парламента и местных советов.