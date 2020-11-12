Это будет логическим завершением процесса децентрализации и одновременно позволит найти пути к единению страны.

Успешное демократическое развитие Украины возможно лишь в форме парламентской республики с двухпалатным парламентом, одна из палат которого будет представлять регионы.

Это будет логическим завершением процесса децентрализации и одновременно позволит найти пути к единению страны. Об этом заявил лидер политической партии «За майбутнє» Игорь Палица, сообщается на официальном сайте политсилы.

«Люди хотят видеть во власти профессионалов, которые способны поднять экономику и помирить украинцев. Именно поэтому впервые в политической истории они отдали свои электоральные симпатии партии «За майбутнє» – политической силе, которая, будучи создана лишь несколько месяцев назад, уже ворвалась в пятерку лидеров электоральной поддержки», – заявил политик.

В частности, согласно последнему социологическому исследованию группы "Рейтинг", на предстоящих парламентских выборах за политсилу готовы проголосовать 4,5% избирателей. Это показатель в пределах социологической погрешности относительно проходного барьера в парламент.

Опрос проводился 2-3 ноября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тыс. респондентов. Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Автор: УНИАН