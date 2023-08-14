Соответствующим проектом постановления предполагается рекомендовать отказаться от этого шрифта, в частности президенту и правительству.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о прекращении использования шрифтов российского происхождения в работе парламента, в частности шрифта "Ижица".

Как отмечается в обнародованном на сайте ВР тексте соответствующего проекта постановления (№9606), им предлагается прекратить использование шрифтов российского происхождения, в частности древнеславянского шрифта "Ижица" и производных от него при оформлении документов и во всех других случаях в работе ВР.

Аппарату Верховной Рады поручается принять меры по прекращению использования этих шрифтов в работе парламента. Также предполагается рекомендовать президенту, Кабинету министров Украины и другим государственным органам, а также предприятиям, учреждениям и организациям прекратить использование шрифтов российского происхождения.

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Кроме того, депутаты предлагают внедрить использование в наградах парламента шрифта "Volja", созданного на основе работ украинского графика Нила Хасевича.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в оформлении, в частности Грамоты и Почетной грамоты Верховной Рады Украины, а также ряда других наград парламента используется, как указано в описаниях соответствующих документов, "древнеславянский шрифт "Ижица".

"Шрифт "Ижица" в 1988 году на основе сборочного прямого полуустава Российской академии наук конца 19 века разработала российская писательница Светлана Ермолаева. Шрифт предназначался для воспроизведения старославянских текстов в энциклопедиях и научных статьях, но оцифрованный в 1992 Параграфом с необычайной скоростью распространился по всем странам, пользующимся кириллицей", – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что "Ижицу" можно увидеть на уличных вывесках, в меню ресторанов, в оформлении православных сайтов и книг и "даже на флагах спонсируемых Россией террористов".

"Кроме этого, шрифт "Ижица" является проприетарным (не является свободно распространяемым) и его использование требует приобретения лицензии стоимостью 25 долларов США", – добавляются авторы проекта постановления.

Так, отмечают они, учитывая полномасштабное вторжение России на территорию Украины, дальнейшее использование шрифтов, имеющих российское происхождение, в наградах ВР является "неприемлемым".

"В то же время украинские шрифтовые дизайнеры разработали сотни, если не тысячи шрифтов, достойных того, чтобы их использовали при оформлении наград национального парламента", – отмечают депутаты.

Например, добавляют они, таким шрифтом может быть "Volja" авторства Марчелы Можиной, созданный в 2022 году на основе литерации украинского графика Нила Хасевича (1905-1952 гг.), который оформлял плакаты, журналы, газеты для украинского освободительного движения середины ХХ века.

"Он является бесплатным и свободно распространяемым. Этот шрифт уже используется, в частности, в наградах Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", – говорится в пояснительной записке.

Как Украина избавляется от российской символики и названий

В Украине с 2015 года продолжается процесс декоммунизации. Под запретом – вся советская символика, а населенные пункты, улицы, названные в честь коммунистических деятелей, должны быть переименованы.

В то же время после полномасштабного вторжения России в Украине начался процесс дерусификации. В частности, состоялся демонтаж памятника российской императрице Екатерине II в Одессе, а в Киеве переименовали станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".

Кроме того, в конце июля Верховная Рада одобрила новые правила образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц, их наименования и переименования. Это направлено на "десоветизацию" админустройства, ведь некоторые процедуры решения вопросов административно-территориального устройства Украины до сих пор были урегулированы указом от 1981 года.

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