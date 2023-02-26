Он отметил, что в любом случае Европа должна быть готова поддерживать Украину длительное время.

Европа должна быть готова поддерживать Украину в дальнейшей перспективе, невзирая на надежду на победу Киева, и при этом не исключать менее оптимистичные сценарии.

Такое мнение высказал президент Чехии и экс-генерал НАТО Петер Павел в интервью Суспильному. "Мы должны надеяться на лучшее. Но быть готовым к худшим сценариям... Важно признать, что война может не закончиться в этом году, или стать замороженным конфликтом... Мы должны быть готовы к этому", - пояснил Павел.

В связи с этим он отметил, что нужно предоставить Украине все необходимое - военную технику и финпомощь, чтобы продолжать защищаться и победить.

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"Мы также должны подготовиться к долгосрочной поддержке Украины и при этом суметь объяснить это нашим гражданам", - подчеркнул чешский президент.

Экс-генерал НАТО добавил, что ожидал острой риторики от Кремля в ответ на помощь Запада Украине, поскольку это предусмотрено его доктриной.

"Для НАТО нужен решительный подход и указание на то, что мы не нарушаем международное право", - отметил президент.

Позиция Петера Павла относительно войны в Украине

Новый президент Чехии призывает продолжать давление на РФ и выражает поддержку Украине.

В интервью чешским СМИ он заявил, что европейские санкции подрывают способность РФ вкладывать больше денег в войну против Украины.

Сразу после победы на президентских выборах Петр Павел провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверил в поддержке. В свою очередь Зеленский пригласил его посетить Киев.

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