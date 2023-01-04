НАБУ заявило об объявлении юриста Андрея Довбенко в розыск и 29 декабря сообщило о подозрении по делу о финансовых махинациях, связанных с АРМА.

Сам юрист мгновенно отреагировал на своей странице в Facebook.

"О якобы сообщении мне о подозрении я узнал из СМИ. При этом я не получал никаких документов от НАБУ - ни подозрения, ни каких-либо повесток", - отметил он.

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По словам Довбенко, как только он узнал о деле, то сразу написал детективам и прокурорам НАБУ:

"Сообщил им свои контакты, контакты своих адвокатов и о готовности к сотрудничеству со следствием. Мои адвокаты также связались со следствием - направили официальные письма в НАБУ и САП. Хочу отметить, что ни я, ни мои адвокаты пока не получили от НАБУ и САП этого подозрения, хотя запрос мы отправили следствию. К сожалению, никакие документы до сих пор нам не предоставлены. Потом из СМИ я узнал о том, что меня якобы объявили в розыск, хотя я не скрываю место своего пребывания. Я постоянно проживаю за границей уже не один год".

Юрист отметил, что не понимает необходимости розыска, поскольку местонахождение его известно:

"Я нахожусь на связи со следствием и готов к сотрудничеству. Готов дать ответы на любые вопросы, готов к допросу в любой удобный для них момент. У НАБУ большой опыт осуществления следственных действий за рубежом. Уголовный процессуальный кодекс предоставляет им возможности совершать процессуальные действия в отношении лиц, проживающих за рубежом".