Франция ищет дипломатические пути решения кризиса вокруг Украины.

Французский глава Эммануэль Макрон призвал Европейский Союз к "откровенному разговору" с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в среду в Европарламенте в обращении к законодателям, цитирует Reuters.

Макрон сказал, что страны ЕС должны также определить между собой "новый порядок стабильности и безопасности", который они потом обсудят с Москвой.

"Безопасность нашего континента неделима", – заявил французский лидер.

Он добавил, что блок должен создать такое положение, чтобы убедиться, что "его можно уважать", в частности убедившись, что он не слишком энергозависим от России.

Франция вместе с Германией, заявил Макрон, хочет продолжить поиск политического ответа на напряженность вокруг Украины в так называемом "нормандском формате".

Читайте такжеЭвакуация дипломатов РФ из Украины: спикер российского МИД ополчилась на Белый домМакрон является сторонником собственной "стратегической автономии" ЕС в области обороны. В ноябре 2019 года он оскандалился заявлением о якобы "смерти мозга" НАТО из-за отсутствия координации между членами Альянса.

У французского лидера консервативные взгляды на политику, что объединяет его с главой Кремля Владимиром Путиным, который якобы выступает за "здоровый консерватизм".

В том же 2019 году в интервью "правому" журналу Макрон, комментируя миграционный кризис в Европе, сказал, что желал бы видеть в стране легальных мигрантов из Африки, чем нелегальные "украинские или болгарские банды".

В сентябре 2021 года во Франции подтвердили напряженные отношения с НАТО.

Франция, как и Германия, выступают за дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье, спровоцированного действиями Кремля. Париж заинтересован в нескольких переговорных площадках с Украиной и Россией, которые Москва продолжает игнорировать.

В марте 2021 года Макрон с еще тогда канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили с Путиным Донбасс без участия Украины, что вызвало международный скандал.

В конце декабря Москва предложила ЕС и США свои "гарантии безопасности" относительно невступления ряда постсоветских стран в НАТО. Однако члены Альянса ультиматум РФ по результатам предыдущих встреч отвергли.

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