Там уверены, что военная помощь Запада в войне в Украине является способом сдержать другие нападения РФ.

Украина должна победить в войне против Российской Федерации. В противном случае это будет лишь началом агрессии страны-террориста.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Welt.

По его мнению, военная помощь западых союзников Украине является способом сдерживать другие нападения России.

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"Россия ведет жестокую захватническую войну против Украины. И если Путин добьется своего, это будет лишь началом. Поскольку ни дипломатия, ни жесткие экономические санкции не изменили направление движения Путина, наша демонстрация силы является правильным ответом", - пояснил министр.

Война в Украине: что говорят мировые лидеры

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис убеждены, что война России против Украины является глобальной.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что их страны будут поддерживать Украину, сколько потребуется.

Президент США Джо Байден также отметил, что Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В НАТО подчеркнули, что риск возможной эскалации из-за поддержки Украины нельзя сравнивать с риском победы России в войне. Поэтому союзники должны помочь украинцам одержать победу, ведь речь идет о вопросах глобальной безопасности.

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