Генсек НАТО подчеркнул необходимость усиливать поддержку Украины и предоставлять нашему государству все, что будет способствовать ее победе.

Риск возможной эскалации из-за поддержки Украины нельзя сравнивать с риском победы России в войне. Поэтому союзники должны помочь украинцам одержать победу, ведь речь идет о вопросах глобальной безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина. В своем выступлении он отметил необходимость усиливать поддержку Украины и предоставлять нашему государству все, что будет способствовать его победе.

"Путин не планирует мира, он планирует новую войну и новые наступления. И нет никаких признаков того, что он изменил свои амбиции. Некоторые волнуются, что наша поддержка Украины может спровоцировать эскалацию. Позвольте мне внести ясность - безрисковых вариантов нет. Но наибольшим риском является победа Путина", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО подчеркнул, что победа Путина в войне против Украины станет посланием для него и лидеров других авторитарных режимов, что они якобы могут с помощью применения силы получить желаемое.

"Поэтому поддерживать Украину - это не только морально правильно, это также в интересах нашей безопасности... Дороги назад нет. Кремль хочет другую Европу. Ту, где Россия контролирует соседей... Поэтому война в Украине демонстрирует, что безопасность является не региональной, а глобальной", - подчеркнул Столтенберг.

Война с Россией - новости

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что противостояние НАТО и России может продолжаться еще очень много лет. Он отметил, что президент РФ хочет полностью контролировать соседние страны и решать, что им можно, а что нет.

В свою очередь, действующий президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад и Украина должны избежать нежелательных сценариев российского поражения. Петр Павел не согласился с заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы относительно безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания России. На это президент Чехии отметил, что Западу стоит воздерживаться от поддержки того или иного сценария.

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