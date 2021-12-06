Глава МИД подчеркнул, что украинские мужчины и женщины в униформе заслужили гордость Украины и мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил отдельным пророссийским европейским политикам, которые считают, что за Украину никто воевать не будет.

Об этом глава МИД сообщил в социальной сети Facebook по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины.

"Помню, как один европейский пророссийский политик насмешливо говорил мне, что никто за вас, украинцев, воевать не будет. На что я ему спокойно ответил, что мы сами способны за себя воевать. Помню также, как на параде в этом году высокие иностранные гости смотрели на наше войско с восторгом и легким шоком от этой грандиозной и спокойной силы Украины", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркивает, что украинские мужчины и женщины в униформе действительно заслужили эту гордость Украины и мира. "Современное и сильное войско, которое есть сегодня у Украины, кардинально отличает ситуацию от той, в которой Украина оказалась, например, в 1917-1920 годах. Вооруженные Силы являются залогом, что больше никто не унизит украинцев", - отметил министр.

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"Со своей стороны мы, дипломаты, продолжаем работать 24/7 во всех уголках мира, чтобы постоянно укреплять украинскую армию и оборону Украины. Полагаться надо на свои силы, но партнеры способны нас усиливать. Поэтому мы добываем везде в мире современное оружие, материально-техническую помощь, ресурсы и деньги для усиления армии. Это один из ключевых приоритетов МИД Украины", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе.

Автор: Виталий Саенко