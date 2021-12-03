Относительно возможных сроков вступления Украины в НАТО Кулеба заявил, что это может произойти, когда три столицы стран-членов Альянса "изменят свой взгляд на отношения с Украиной".

Украина может стать членом НАТО когда три столицы стран, входящих в НАТО, изменят свое отношение к Украине.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью латвийскому порталу новостей Sargs, передает ZN.UA.

На вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО Кулеба заявил, что по его подсчетам, это может произойти, когда три столицы стран-членов НАТО "изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России".

Кулеба отметил, что если в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится.

"Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам лишь окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения - пока что будут закрыты", - отметил глава украинского МИДа.

При этом Кулеба не стал уточнять, какие именно столицы имеет в виду, сославшись на недипломатичность подобного ответа.

Читайте такжеСтолтенберг рассказал о преимуществах членства в НАТО, которые не имеет Украина

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). А на следующий день глава украинского МИДа Кулеба ответил Путину, что такие требования с его стороны являются неправомерными. По словам Кулебы, Москва не может помешать сближению Украины с Альянсом и не имеет никакого права голоса в соответствующих дискуссиях.

Также на заявление Путина отреагировал и госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Блинкена, идея о том, что Украина или НАТО представляют угрозу для России, является полностью неверной. "Это вызывает удивление. Поскольку идея, что Украина представляет угрозу для России, стала бы плохой шуткой, если бы ситуация не была такой серьезной. НАТО является оборонительным альянсом. Мы не являемся угрозой для России", - подчеркнул Блинкен.

Автор: Ирина Погорелая