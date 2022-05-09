По словам самопровозглашенного главы Беларуси, не нужны никакие резолюции ООН, чтобы понять, что около 50 государств сплотились на Западе против одной России.

Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь не имеет ни юридического, ни морального права не поддерживать Россию.

Об этом диктатор заявил 9 мая для издания "БЕЛТА".

"Не пора ли услышать друг друга и остановиться? Ведь никто из вас не хочет войны, но европейские столицы сделали все, чтобы она состоялась. Сейчас уже ни для кого не секрет, что весь западный мир воюет против России в Украине. А нас упрекают в том, что мы поддерживаем Россию. Опомнитесь! Белорусы не имеют ни юридического, ни морального права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. И что бы вы ни делали, какие бы стрелы ни бросали в нашу сторону, у вас не получится нас разорвать на куски и разъединить", - сказал Лукашенко.

По словам самопровозглашенного главы Беларуси, не нужны никакие резолюции ООН, чтобы понять, что около 50 государств сплотились на Западе против одной России.

"Не надо переводить стрелки на нас. Мы не агрессоры. Но, оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что не ожидал, что "спецоперация" России в Украине затянется.

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