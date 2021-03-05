Кит требует от Баканова немедленного расследования дела о государственной измене.

Нардеп от депутатской группы "Доверие" Андрей Кит во время выступления с трибуны Верховной Рады привлек внимание к работе "Укроборонпрома", а именно к личности заместителя директора концерна по маркетингу Михаила Морозова.

Как рассказал Кит, его поразила автобиография Морозова "явной принадлежностью к структурам КГБ России".

"Более того, даже к элитным институтам еще имени Андропова. Работа Михаила Морозова как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран южной Азии нанесла Украине ущерб в 100 млн долларов. Примерно такой же ущерб нанесла его дальнейшая работа в "Укроборонпроме", - заявил народный депутат.

Он напомнил, что в 2010 году американское посольство отреагировало на так называемые сделки Морозова нотой протеста, ведь более выгодные для Украины условия были заменены убыточными. Читайте такжеВ Укроборонпроме реформирование понимают как смену вывески - Уруский

"Более того, недавно СБУ провела обыски в Укроборонпроме и сделала соответствующее заявление, где подтверждается сумма причиненного ущерба и открыто уголовное производство по статье УК "Государственная измена". А Морозов дальше работает - странно, не так ли?",- подчеркнул кот.

"Укроборонпром", как заявил нардеп, "порос коррупцией" и "стал придатком российского спецэкспорта".

Сейчас еще можно спасти портфель "Укроборонпрома", который составляет 1,3 млрд долл., а может быть 10 млрд долл., уверен народный избранник.

Кит требует от Баканова немедленного расследования недавно возбужденного дела о государственной измене.

"Я требую, мы требуем от президента Зеленского быстрых и решительных действий. Я хочу, чтобы мы возродили "Укроборонпром", я хочу, чтобы наша страна начала работать на свою обороноспособность и заняла достойное место среди стран, которые торгуют оружием и зарабатывают на этом деньги", - подытожил нардеп.

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Автор: УНИАН