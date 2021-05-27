В Молдове расследуют дело по факту исчезновения Чауса, в котором он проходит как потерпевший.

Прокуроры Молдовы по борьбе с организованной преступностью обратились к украинским коллегам с просьбой о помощи в расследовании исчезновения экс-судьи киевского суда Николая Чауса.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет молдавское издание NewsMaker.

В частности, силовики Молдовы запросили информацию о Чаусе, еще о 12 гражданах Украины и двух сотрудниках украинского посольства в Кишиневе. Они также запросили информацию о двух автомобилях Toyota Rav 4, которые пересекали границу с Молдовой.

Подчеркивается, что речь идет о деле, не связанном с политическим преследованием. Кроме того, прокуроры попросили уточнить, расследует ли Украина обстоятельства похищения Чауса.

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Чауса молдовские прокуроры просят признать потерпевшим по делу о похищении, которое было заведено в республике 3 апреля. В случае установления его местонахождения Чауса намерены допросить. Также прокуроры попросили срочно рассмотреть их запрос, пока не уничтожены следы преступления.

Отмечается, что имена четверых человек из запроса уже фигурировали в журналистских расследованиях об исчезновении Чауса. Речь идет об Эдуарде Ставицком, Алексее Нечаеве, Алексее Сотникове и Юрие Коваленко.

Ситуация вокруг экс-судьи Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая телеграмм канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы включая вышеуказанные видео, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.

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Автор: Юрий Годован