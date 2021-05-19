Ранее экс-судья анонсировал свое возвращение в Украину.

Одиозный экс-судья Николай Чаус сделал новое заявление в своем недавно созданном Телеграм-канале.

Накануне поздно вечером он написал, что "его ситуацией все пытаются манипулировать". Как сообщалось, на днях Чаус записал видео и анонсировал возвращение в Украину.

Читайте такжеВ МИД прокомментировали ситуацию с экс-судьей Чаусом после появления его видеообращения

Свою жену он призвал воздержаться от комментариев и необдуманных поступков, пообещав, что он скоро будет вместе с семьей.

"Этот канал, хоть я и далёк от этого всего, пока единственная возможность донести весточку, что со мной все хорошо, и я настроен решительно!", - утверждает экс-судья.

Похищение экс-судьи Чауса в Молдове

3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи.

Впоследствии журналисты сообщили, что смогли идентифицировать одного гражданина Украины, который прибыл в Кишинев незадолго до похищения Чауса по поддельному паспорту на имя Эдуарда Ставицкого. Вероятно, им был Андрей Куценко и он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев. Расследователи отмечают, что мужчина может быть связан с украинскими спецслужбами, а именно - с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

При этом представитель ГУР Украины в комментарии журналистам категорически отрицал связь Минобороны с похищением бывшего украинского судьи.

СБУ открыла из-за похищения Чауса уголовное дело.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован