По словам Пескова, "женевский формат" является "странным".

Обсуждение мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, которое не предусматривает участия Российской Федерации, является несерьезным и смехотворным. Об этом во время брифинга в Кремле заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Спикер назвал "странным" "женевский формат" мирных переговоров по обсуждению плана Зеленского.

"Нет, никаких контактов на эту тему не было. Насколько мы понимаем, там речь идет вот об этом странном женевском формате - конференции по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некий мирный план обсуждается без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно", - сказал Песков.

Саммит мира: что известно

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил участие России в саммите по "формуле мира". По его словам, на мероприятие в Швейцарии, которое будет касаться формулы мира, планируется пригласить более 160 стран.

При этом, как сказал Ермак, после первой встречи "мы берем определенное время" для того, чтобы подготовить совместный план ответственных стран мира, который будет предусматривать восстановление и преодоление кризисов, которые создала эта война.

"Когда этот план будет создан без каких-либо посредников где-то под столом, а открыто и с участием всех стран, которые с нами пройдут этот путь, - на втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим представителей Российской Федерации", - подчеркнул глава ОП.

На пресс-коференции президент Владимир Зеленский объяснил, какого результата ожидает от весеннего "саммита мира". По его словам, первый, инаугурационный, саммит состоится весной в Швейцарии.

Говоря о втором саммите, Зеленский сказал: "Мы хотели бы, чтобы он был, может, и не на европейском континенте, а на другом. И я думаю, что также в ближайшие недели-месяцы эта информация обязательно появится".

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