Кислица: Украина не согласится на 'мир любой ценой'

Дипломат подчеркнул, что такая концепция не гарантирует долговременный мир, а лишь будет стимулом для агрессора развивать свои захватнические амбиции.

Украина хочет прекращения полномасштабной войны, но не согласится на "мир любой ценой", заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Как отмечает дипломат, концепция "мира любой ценой" не принесет длительного мира, но станет стимулом для агрессора продолжать нарушать международное право - и не только в Украине. Кислица сказал:

"Реализация концепции "мир через силу" является единственным эффективным инструментом остановить агрессора и обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с принципами Устава ООН".

Также Кислица отметил, что дипломатический путь к миру лежит через реализацию "Формулы мира". Кроме того, Украина готова рассматривать мирные инициативы других стран, но если они учитывают восстановление территориальной целостности, основываются на принципе "ничего об Украине без Украины" и не отождествляют жертву с агрессором.

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Дипломат убежден, что геополитические амбиции России не заканчиваются только Украиной. В частности, об этом свидетельствует ультиматум Кремля о том, что НАТО должно вернуться к своим границам 1997 года. Кислица добавил, что об этом нужно помнить странам, которые присоединились к Альянсу позже.

Переговоры о мире - последние новости

Как сообщал УНИАН, у Трампа считают, что на окончание войны в Украине уйдут несколько месяцев. По данным Reuters, в команде избранного президента США считают необходимым закрыть для Украины двери в НАТО.

Также мы писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что встреча с Трампом прорабатывается. Команды из Украины и США уже работают над содержанием и форматом будущей встречи с Трампом после его инаугурации.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ. В то же время пока нет плана действий по Украине, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января.

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