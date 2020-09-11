Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук убежден, что Минские соглашения не удастся выполнить из-за разных позиций Украины и России.
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Об этом он заявил в эфире радио НВ.
В неэффективности сделок Кравчук обвиняет предшественников.
"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять», – сказал Кравчук.
Он констатировал, что сейчас выполнение Минских договоренностей невозможно.
"Мы сейчас находимся в довольно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены учитывая понятные причины. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной», – уточнил глава украинской делегации.
Однако выход Кравчук видит в проведении «нормандского саммита».
«Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого (выхода) я не вижу», - сказал Кравчук.
Встреча советников лидеров стран "нормандского формата":
- 26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.
- Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.
- 11 сентября руководитель ОП Андрей Ермак вылетел в Берлин, где состоится встреча на уровне политических советников лидеров "четверки".
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