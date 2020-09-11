Минские соглашения - Кравчук считает, что с РФ не получится договориться, выход - лишь "нормандский саммит" / фото УНИАН

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук убежден, что Минские соглашения не удастся выполнить из-за разных позиций Украины и России.

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Об этом он заявил в эфире радио НВ.

В неэффективности сделок Кравчук обвиняет предшественников.

"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять», – сказал Кравчук.

Он констатировал, что сейчас выполнение Минских договоренностей невозможно.

"Мы сейчас находимся в довольно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены учитывая понятные причины. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной», – уточнил глава украинской делегации.

Однако выход Кравчук видит в проведении «нормандского саммита».

«Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого (выхода) я не вижу», - сказал Кравчук.

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата":

  • 26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.
  • Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.
  • 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.
  • 11 сентября руководитель ОП Андрей Ермак вылетел в Берлин, где состоится встреча на уровне политических советников лидеров "четверки".

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Автор: Яна Ставская