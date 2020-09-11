Однако выход Кравчук видит в проведении «нормандского саммита».

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук убежден, что Минские соглашения не удастся выполнить из-за разных позиций Украины и России.

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Об этом он заявил в эфире радио НВ.

В неэффективности сделок Кравчук обвиняет предшественников.

"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять», – сказал Кравчук.

Он констатировал, что сейчас выполнение Минских договоренностей невозможно.

"Мы сейчас находимся в довольно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены учитывая понятные причины. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной», – уточнил глава украинской делегации.

Однако выход Кравчук видит в проведении «нормандского саммита».

«Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого (выхода) я не вижу», - сказал Кравчук.

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата":

26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.

11 сентября руководитель ОП Андрей Ермак вылетел в Берлин, где состоится встреча на уровне политических советников лидеров "четверки".

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Автор: Яна Ставская