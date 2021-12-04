Вертолет Ми-8 якобы пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси. Украинские пограничники опровергли эти заявления.

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о нарушении государственной границы украинским вертолетом.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - говорится в сообщении.

Как утверждают в комитете, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.

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По данному инциденту проинформирована украинская сторона.

В свою очередь помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Украинской правде сообщил, что на границе с Беларусью украинские бойцы проводят учения с использованием авиации и беспилотников, в то же время никаких нарушений госграницы они не совершали.

Таким образом, украинские пограничники опровергли заявления белорусской стороны.

Демченко уточнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяется авиация и беспилотники, но подчеркнул, что факта пересечения границы с Беларусью не было.

"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности".

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Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова