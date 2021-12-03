Лукашенко отреагировал на новые санкции Запада.

Александр Лукашенко убежден, что Беларусь движется своим политическим путем, который не пересекается с путем "демократической Украины".

Самопровозглашенного президента цитирует лояльный к режиму Лукашенко Telegram Пул Первого.

"Он нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им ответили: Мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", - заявил Лукашенко.

На рабочем совещании в Минске Лукашенко также запугивал, мол, страна подвергается "беспрецедентному давлению извне", комментируя новые пакеты санкций от ЕС, Британии и США, введенные 2 декабря.

Читайте такжеЕС начал сотрудничество с Украиной для помощи армии в новом формате-Резников"Агрессивная риторика (и не только риторика, но и действия) сохраняется. А значит надо провести детальный анализ принятых нами мер. Пока нам удалось сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей", – сказал Лукашенко.

Что предшествовало

В четверг, 2 декабря, США, ЕС и Великобритания ввели очередные пакеты санкций против лиц, причастных к политическим преследованиям в Беларуси. Под новые ограничения попали, в частности, авиаперевозчики Республики, сын Лукашенко и пропагандист Григорий Азаренок.

Протесты в Беларуси и действия Лукашенко

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования управляемыми Лукашенко правоохранительными органами.

Из-за насилия по отношению к своим оппонентам действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

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Автор: Яна Ставская