Министры обороны государств НАТО в очередной раз заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры обороны стран-членов НАТО обсудили с министром обороны Украины Алексеем Резниковым российскую агрессию и заверили, что двери Альянса остаются открытыми для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Сегодня мы провели встречу с нашими близкими партнерами – Украиной и Грузией. Мы рассмотрели постоянную угрозу российской агрессии, ухудшение ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и мощную политическую и практическую поддержку НАТО для обеих стран", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО и страны-члены помогают Украине укрепить ее обороноспособность. Он подчеркнул, что право на оборону стран закреплено в Уставе ООН.

"Союзники помогают Украине реализовать это право, включая инструкторов и вооружение для украинских Вооруженных сил, специальные знания по кибербезопасности и разведывательные данные, а также значительную финансовую поддержку", - сказал Столтенберг.

Также министры обороны стран НАТО обсудили обращение Государственной думы РФ к президенту Владимиру Путину о признании неконтролируемых правительством Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей как "независимых" образований.

"Все согласились, что это будет дальнейшее вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также Минских договоренностей, что подрывает усилия по поиску политического решения в "нормандском формате"", - сказал Столтенберг.

Также министры обороны стран-членов Альянса подтвердили, что двери НАТО остаются открытыми.

"Принятие любого решения о членстве в НАТО будет зависеть от стран-членов НАТО и стран-аспирантов и никого другого", - добавил он.

Столтенберг напомнил, что право каждого государства выбирать свой путь является абсолютным и фундаментальным для европейской и трансатлантической безопасности.

"И его необходимо уважать", – добавил он.

"Страны-члены снова заявили о непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - отметил он.

По его словам, НАТО не может согласиться с возвращением в эпоху сфер влияния.

Генеральный секретарь отметил, что решение Бухарестского саммита от 2008 года о том, что в будущем Украина и Грузия станут членами НАТО, остается в силе.

"Внимание сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы помочь Украине и Грузии модернизировать их оборонные и институты в сфере безопасности, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.