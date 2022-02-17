Резников встретился с министрами обороны стран НАТО / фото president.gov.ua

Министры обороны стран-членов НАТО обсудили с министром обороны Украины Алексеем Резниковым российскую агрессию и заверили, что двери Альянса остаются открытыми для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Сегодня мы провели встречу с нашими близкими партнерами – Украиной и Грузией. Мы рассмотрели постоянную угрозу российской агрессии, ухудшение ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и мощную политическую и практическую поддержку НАТО для обеих стран", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО и страны-члены помогают Украине укрепить ее обороноспособность. Он подчеркнул, что право на оборону стран закреплено в Уставе ООН.

"Союзники помогают Украине реализовать это право, включая инструкторов и вооружение для украинских Вооруженных сил, специальные знания по кибербезопасности и разведывательные данные, а также значительную финансовую поддержку", - сказал Столтенберг.

Также министры обороны стран НАТО обсудили обращение Государственной думы РФ к президенту Владимиру Путину о признании неконтролируемых правительством Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей как "независимых" образований.

"Все согласились, что это будет дальнейшее вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также Минских договоренностей, что подрывает усилия по поиску политического решения в "нормандском формате"", - сказал Столтенберг.

Также министры обороны стран-членов Альянса подтвердили, что двери НАТО остаются открытыми.

"Принятие любого решения о членстве в НАТО будет зависеть от стран-членов НАТО и стран-аспирантов и никого другого", - добавил он.

Столтенберг напомнил, что право каждого государства выбирать свой путь является абсолютным и фундаментальным для европейской и трансатлантической безопасности.

"И его необходимо уважать", – добавил он.

"Страны-члены снова заявили о непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - отметил он.

По его словам, НАТО не может согласиться с возвращением в эпоху сфер влияния.

Генеральный секретарь отметил, что решение Бухарестского саммита от 2008 года о том, что в будущем Украина и Грузия станут членами НАТО, остается в силе.

"Внимание сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы помочь Украине и Грузии модернизировать их оборонные и институты в сфере безопасности, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

Угроза наступления России

Россия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

Комментируя методы ведения россиянами войны, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки в январе перечислила возможные провокации со стороны РФ во время обострения на границе: в частности, информационные атаки и спецоперации против своих же сил на Донбассе.

15 февраля МО РФ заявило о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО признаков этого не видят.

По данным аналитиков CIT, Россия наоборот наращивает наступательные позиции вокруг Украины.

Эстонская разведка подтверждает, что угроза нападения остается минимум до конца февраля.

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