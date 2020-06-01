Представление кандидатуры на пост министра культуры в ВР пока не поступало - Разумков

По словам председателя Верховной Рады, представление на Ткаченко на пост министра культуры еще не поступало.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что на этой неделе парламент рассмотрит вопрос о кадровых решениях в правительстве, представление на назначение депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины еще не поступало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

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При этом он напомнил, что в настоящее время вакантными являются должности вице-премьеров, министров культуры, образования и экологии.

«По состоянию на сегодня, я думаю, что возможны некоторые кадровые решения на этой неделе. Посмотрим. Как минимум, по одному из министерств», - сказал он.

Кроме того, отвечая на вопрос относительно того, что якобы на должность министра культуры будет предложено Ткаченко, Разумков отметил: «Все возможно, но пока документов от премьер-министра, представление кандидатуры на должность министра культуры в Верховную Раду не поступало. Но я думаю, что все возможно».

Относительно возможности уже на этой неделе замены Вадима Пристайко на должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на Ольгу Стефанишину, спикер подчеркнул, что это не народный депутат от «Голоса», и добавил, что «такая информация тоже есть».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Александр Качура заявил, что фракция «Слуга народа» поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры Украины.

Также Качура отметил, что фракция «СН» поддержала кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции. Он дал ссылку на сайт Кабинета министров, где указано, что Стефанишина является генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

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