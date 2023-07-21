По словам Ткаченко, заявление об отставке он написал "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны".

Министр культуры Украины Александр Ткаченко вечером 20 июля подал премьер-министру Денису Шмыгалю заявление об отставке. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

"Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу. Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего", – говорится в сообщении.

Ткаченко отметил, что "и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ".

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"И это принципиальная моя позиция против других", – добавил он.

Отставка Ткаченко: что предшествовало

Александр Ткаченко занимает должность министра культуры и информационной политики с июня 2020 года. Он уже писал заявление об отставке – 11 ноября 2021 года. Однако тогда документ не зарегистрировали в Верховной Раде.

20 июля 2023 года президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену министра культуры и информационной политики. По словам Зеленского, во время войны максимум ресурсов должен идти на оборону. Он подчеркнул, что музеи, культурные центры, символы, сериалы – это важно, но сейчас есть другие приоритеты.

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