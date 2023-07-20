Зеленский подчеркнул, что во время такой войны максимум государственного внимания, а значит, и государственных ресурсов должен идти на оборону.

Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко после решение избавиться от советского герба на щите скульптуры Родина-Мать. Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении.

"Говорил сегодня с премьер-министром Шмыгалем и по другому вопросу, который стоит рассматривать, в частности, через призму справедливости. Бюджетные расходы", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что во время такой войны максимум государственного внимания, а значит, и государственных ресурсов должен идти на оборону.

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"Очевидная вещь. А каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован за счет именно внебюджетных ресурсов. Это касается различных сфер, в частности области культуры. Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства. Не государственные. Итак, я предложил председателю правительства два шага. Первый - найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. А второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно он обратился ко всем местным властям в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно.

"Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны – подождут. Сначала победа", - заявил глава государства.

Последние решения Минкульта - детали

Ранее стало известно, что ко Дню Независимости Украины Родина-Мать лишится советского герба на щите и получит украинский трезубец. Начало финальных работ анонсировали в Министерстве культуры. Стоимость проекта - 28 миллионов гривень.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-Мать" в Киеве.

19 июля в МКИП заявили, что во время войны производство актуального украинского аудиовизуального контента разных жанров – это вопрос национальной информационной и культурной безопасности. "Украина должна предложить зрителю отечественные качественные сериалы и фильмы для широкой аудитории, в противном случае массовый зритель найдет им замену на диджитал-площадках – и это будет, преимущественно, российский продукт. Это важный шаг не только для сохранения национальной отрасли, развития культуры, но и для защиты информационной и культурной безопасности страны.

Кроме того, возрождение национального киносериального производства – это поддержка большой индустрии, в которой задействованы тысячи людей: актеров, режиссеров, операторов, сценаристов, гримеров, стилистов, звукорежиссеров, продюсеров и т.п. В бюджете на 2023 год были предусмотрены средства на поддержку этого направления. В мае-июне состоялся художественный конкурс, организатором которого стало ГП МПИУ. По состоянию на 19 июля ГП "МПИУ" было заключено 17 договоров с победителями конкурса за общую сумму более 150 млн грн", - говорилось в сообщении.