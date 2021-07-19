Решение о продаже доли министр принял в конце 2020 года.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков продал свою долю в бизнесе, который специализируется на управлении недвижимостью и ЖКХ-услугах.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Подготовка к сделке длилась несколько месяцев и наконец была завершена. Все результаты соответствующих сделок будут задекларированы”, - написал он.

Кубраков также сообщил, что этот бизнес он основал с партнерами в 2016 году.

"В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку "Слуги народа”, я передал свою долю в группе компаний в управление", - сообщил министров.

Решение о продаже доли министр принял в конце 2020 года.

Александр Кубраков: биография - справка УНИАН

Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в Першотравенске Днепропетровской области. Окончил Киевский экономический университет (специальность — маркетолог) и прошел краткосрочную программу в "Harvard Kennedy School".

Читайте такжеАрестович пригрозил западным партнерам разворотом Украины на ВостокВ 2011-2015 годах он был советником мэра Киева, а в 2009-2011 годах работал в “Киевстаре”.

В 2016-2019 годах он был руководителем сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования (BRDO), а в 2015-2016 годах Кубраков руководил проектным офисом Министерства юстиции.

Участвовал в реализации ряда масштабных проектов: "Домашний интернет" от Киевстар, транспортная стратегия Киева и другие.

“Укравтодор” Кубраков возглавлял с ноября 2019 года.

В мае этого года Верховная Рада Украины назначила главу "Укравтодора" Кубракова министром инфраструктуры.

Как передавал УНИАН, ранее Кубраков уже сообщил, что в Одесской области до конца года планируют построить дополнительную колею чтобы увеличить грузопотоки в порты.

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Автор: Павел Степанец