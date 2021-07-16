Дорожники начали активные восстановительные работы на участке трассы М-05 Киев-Одесса возле села Троицкое Одесской области, где накануне произошел оползень. Полное завершение работ запланировано до 3 августа 2021 года.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"В медиа появились фотографии оползня и деформации дорожного покрытия на дороге Киев-Одесса возле села Троицкое в Одесской области. Причина - чрезмерные осадки. Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта - подрядная организация приступила к активным восстановительным работам", - написал Кубраков.

Министр отметил, что проблема на само деле значительно глубже. С момента реконструкции дороги прошло уже более 15 лет, эксплуатационные характеристики дороги исчерпаны.

"В этой ситуации с оползнем мы также видим, что сама дорожная основа была устроена некачественно. Последние годы мы пытались поддерживать в нормальном состоянии дорогу в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине", - пояснил министр инфраструктуры.

Он напомнил, что за средства государственного бюджета еще в 2019-2020 годах началось обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях.

Параллельно идет подготовка к обновлению дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и ЕИБ. В рамках совместного проекта с международным партнером, а также программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет обновлено почти 300 км дороги. На первых участках уже утверждена проектная документация и пройдены все процедуры. Следующим этапом станет объявление тендеров, после чего начнется ремонт.

"Уже через несколько лет дорога Киев - Одесса станет образцовой", - убежден Кубраков.

Как сообщалось, ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Укравтодора" - отремонтировать всю сеть (более 20 тыс. км) дорог государственного значения до конца 2023 года.

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Автор: Иван Бойко