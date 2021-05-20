"За" кандидатуру Кубракова проголосовали 284 нардепа.

В четверг, 20 мая, Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос назначения Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 284 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

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От «Слуги народа» «за» проголосовали 228 депутатов, от «Батькивщины» - 5, от группы «Партия «За майбутнє» - 18, от группы «Довіра» - 20, от внефракционных – 13.

Все остальные фракции – «Оппозиционная платформа - за жизнь», «Европейская солидарность» и «Голос» - не дали ни одного голоса в поддержку этого решения.

Отставка Криклия с поста министра инфраструктуры

14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

17 мая фракция "СН" поддержала кандидатуру председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, кандидатуру Алексея Любченко, нынешнего главы Государственной налоговой службы, - на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также кандидатуру главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко - на должность главы Минздрава.

18 мая Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Авторы: Ольга Робейко, Дмитрий Шварц