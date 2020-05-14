Экс-депутата Микитася отправили под круглосуточный домашний арест

Микитась является одним из подозреваемых в деле по обмену долей имущественных прав Национальной гвардии в жилом доме в центре Киева на квартиры в Дарницком районе.

Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Максима Микитася, который подозревается в организации завладения недвижимостью Национальной гвардии стоимостью более 80 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"ВАКС изменил меру пресечения одному из фигурантов по делу завладения квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату. Следственный судья отказал прокурору САП в применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн гривен и применил другую - круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Также на экс-депутата возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать к детективу, прокурору и суд по каждому требованию; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу; сдать паспорт для выезда за границу.

Кроме того, суд обязал бывшего депутата носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения - 2 месяца. Внесенные в качестве залога 50 млн грн будут возвращены залогодателю.

Как сообщал УНИАН, правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик «Укрбуд» заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.

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15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании-застройщика "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

В июле по делу было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.

В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации "Укрбуд", бывшему народному депутату Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч . 5 ст. 191 УК Украины).

21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора "Укрбуда" Вячеслав Мармыш.

5 мая в САП сообщили, что по делу сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим должностным лицам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.