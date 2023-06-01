На Сенкевича уже составляли админпротоколы, видя коррупцию в его действиях по выписыванию себе премий.

Депутаты Николаевского городского совета изменили расчет заработной платы городского головы Александра Сенкевича и утвердили ему ежемесячную премию в размере 100% от должностного оклада. Соответствующее решение было принято на сессии горсовета во вторник, 30 мая.

Как отметил управляющий делами исполнительного комитета горсовета Андрей Волков, причиной принятия такого решения стало разъяснение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В НАПК считают, что городской голова при определении размера заработной платы всех работников мэрии, таким образом определяет и себе размер зарплаты, что является конфликтом интересов, который влияет на финансовое положение мэра.

Также он напомнил, что НАПК уже составляло админпротоколы на Сенкевича, видя коррупцию в его действиях по выписыванию себе премий.

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"Они (НАПК – УНИАН) стоят на своей позиции, что городским головам размер заработной платы должен быть определен конкретно. В связи с этими обстоятельствами мы подготовили этот проект решения, чтобы в дальнейшем мы предотвратили судебные дела, чтобы не тратить на это время. При этом размер заработной платы городского головы рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров", – сказал Волков.

Кроме премии, принятый депутатами проект решения предусматривает выплату городскому голове материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов в размере должностного оклада и помощи на оздоровление в размере среднемесячной заработной платы при предоставлении ежегодного отпуска.

Сам Сенкевич заявил о конфликте интересов и не участвовал в голосовании за этот проект решения сессии горсовета.

Зарплата Александра Сенкевича - что сообщалось

По данным николаевского Центра журналистских расследований, в феврале 2022 года Александру Сенкевичу насчитали 57 тысяч гривен заработной платы. Примерно такой же она оставалась до конца прошлого года. Должностной оклад в размере 16,4 тысяч гривен регулярно дополняли надбавки, которые каждый месяц в среднем составляли 19 тысяч.

Ежемесячная премия мэра в течение войны составляла 15-32 тысяч гривен. В августе 2022 года мэр получил дополнительные 76,4 тысяч гривен которые оплату планового отпуска и помощи на оздоровление – таким образом, за месяц ему насчитали 113 тыс. грн.

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