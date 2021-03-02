Нардеп от ОПЗЖ утверждает, что имел с Порошенко деловые отношения во времена его президентства.

Нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ, кум президента РФ Виктор Медведчук утверждает, что бывший президент Петр Порошенко может получить новый срок в случае досрочных выборов.

Об этом Медведчук заявил в интервью BBC Украина.

Отвечая на вопрос, может ли Порошенко стать президентом Украины еще раз, нардеп от ОПЗЖ заявил: "Конечно".

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"А вы что, напишете, что это шутка? Я считаю, что если досрочные президентские выборы состоятся в течение ближайших полугода-года, Порошенко станет президентом", - пояснил Медведчук, добавляя, что "он так думает".

При этом он уточнил, что не будет голосовать за Порошенко, как не голосовал за Зеленского.

Общение Медведчука и Порошенко

Медведчук также утверждает, что во времена президентства Порошенко имел "достаточно" встреч с ним. В том числе - дома у пятого президента.

"У нас не было дружеских отношений, у нас они были деловые. А эти деловые отношения были связаны с тем, что я занимался обменом", - заявил кум Путина. И добавил бизнеса в интересах Порошенко он не имел.

Представитель ОПЗЖ опроверг сокрытие встреч с Порошенко.

"А откуда вы взяли, что это тайна? Я всегда заезжал в администрацию, встречался у него. Несколько раз это были встречи дома. Если я, допустим, еду в Москву, мне надо разговаривать по поводу обмена пленными, а это суббота и воскресенье, куда я должен был приезжать? Я должен был переговорить с ним, что тут такого? Возможно, это скрывал Порошенко или это ему было невыгодно, но я этого никогда не скрывал", - сказал депутат.

Встречи с Порошенко, по словам Медведчука, прекратились с "2018-го или начала 2019-го года".

Что было раньше

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Медведчук занимался вопросами обмена пленными для того, чтобы вернуться в Украине к власти. А способствовал в этом ему экс-президент Петр Порошенко.

Ранее Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под санкции после соответствующего решения СНБО.

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Автор: УНИАН