Министр внутренних дел также прокомментировал запись разговора Медведчука с бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым.

Кум Путина Виктор Медведчук, на которого СНБО недавно наложил санкции, занимался вопросами обмена пленными для того, чтобы вернуться в Украине к власти. А способствовал ему в этом экс-президент Украины Петр Порошенко.

Об этом в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Медведчук - это кум Путина. Человек, который искренне считает Путина своим другом: они дружат семьями, у них хорошая коммуникация. Мы видели, что этот разговор (с Сурковым - ред.) состоялся уже после Иловайска, но перед Дебальцево. И это "хи-хи, ха-ха". Они предлагают 200 человек обменять на 400", - напомнил Аваков.

По мнению министра внутренних дел, Медведчуку в Украине власть дал именно Петр Порошенко.

"Он (Медведчук - ред.) этим всем занимается для того, чтобы вернуться к власти. Петр Алексеевич (Порошенко - ред.) пытался подчинить этот механизм, думая решить какие-то свои проблемы. Он дал Медведчуку ту силу, которой не имел. Где Медведчук был после революции? Нигде», - подчеркнул Аваков.

Но потом Медведчук снова сумел выйти на политическую арену.

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«Я прекрасно помню, как пытался сдержать группу "Правого сектора" в Ивано-Франковской области, где его (Медведчука - ред.) пытались догнать и дачу ограбить или что-то такое. Но его тогда не было на арене. А потом возникла ситуация с трубой, на которой начали зарабатывать. А потом у них появились деньги, чтобы начать скупать каналы. А потом оказалось, что во время событий 2015 года, а это - скандалы с поставками электроэнергии в оккупированный Крым, он (Медведчук - ред.) был тоже на "пустом" месте. Это когда господин Демчишин (Владимир Демчишин - министр энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка - ред.) заключил договоры (о поставках электричества в оккупированный Крым - ред.) и Яценюк имел с ним конфликт и практически предложил ему выйти из зала заседаний. Тогда возбудили уголовное дело. А оказалось, что Демчишин здесь ни к чему. Ему команду дали заключить договор, а этим занимался Медведчук", - сказал глава МВД.

"Медведчук - это цинизм нашей ситуации, который показан на конкретных вещах. Он получил силу за счет разговоров с Путиным. И эту силу здесь реализует. Поэтому он катализатор во всех вопросах", - подчеркнул Аваков.

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Аудиозаписи разговоров Медведчука и Суркова

На опубликованной в СМИ записи кум Путина Виктор Медведчук и бывший помощник Путина Владислав Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Служба безопасности Украины проведет экспертизу обнародованных в СМИ аудиозаписей разговора Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

Санкции против Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: УНИАН