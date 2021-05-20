По словам Ляшко, каждое решение принесло положительные результаты, которые сегодня имеет Украина.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на этой должности принимал адекватные ситуации решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании парламента перед голосованием за представление председателя правительства о назначении его на должность министра здравоохранения.

"Находясь на должности главного государственного санитарного врача Украины с начала эпидемии принимал решения, которые были адекватными сложившейся ситуации. За каждое решение, которое было принято и которое дало результат, сегодня вам официально заявляю, что оно было адекватно ситуации и оно принесло положительные результаты, которые сегодня имеет Украина по сравнению с другими странами", - сказал он.

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Автор: Леся Лещенко