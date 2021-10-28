Госсекретарь по европейским делам при МИД считает, что родственники Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза.

Государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон обвинил родственников Александра Лукашенко в торговле людьми.

Об этом сообщает DW.

Бон считает, что они целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза.

Чиновник уверен, что Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

По его словам, цель белорусской стороны - ослабить и разобщить ЕС. При этом конкретных имен он не назвал.

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Напомним, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьер-министров этих стран, обнародованном 23 августа.

В этом же документе Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций относительно режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование официальным Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

29 сентября Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Автор: Денис Прядко