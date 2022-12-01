Узурпатор отметил, что беларуская оппозиция дестабилизирует ситуацию внутри страны.

1 декабря в Беларуси проходит совещание между самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и силовиками.

Диктатор советуется с министрами, как укрепить оборону на границе с Украиной.

"Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, вероятнее всего, пытается втянуть войска стран-членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши", - цитирует Лукашенко "Белта".

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Псевдопрезидент добавил, что НАТО представляет угрозу для Беларуси, но пока что "они готовы контролировать ситуацию и сдерживать врага".

Узурпатор отметил, что беларуская оппозиция дестабилизирует ситуацию внутри страны.

"Мы слышим призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси", - говорит Лукашенко.

Раньше в ОПУ грубо высмеяли "картофельного фюрера".

Угроза вторжения Беларуси в Украину

Армия Беларуси получила приказ проводить военные учения. Это очень похоже на метод запугивания Украины, и эти учения идут уже несколько десятков недель.

Лукашенко сам избегает вступления в войну, но он предоставил территорию Беларуси для базирования российских "мобиков".

Раньше отмечалось, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет сохраняться вплоть до конца года.