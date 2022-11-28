Подоляк специально для Лукашенко отметил, что США не запускают крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре, не оккупируют территории и не совершают геноцид.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял беларуского диктатора Лукашенко, а также в очередной раз подчеркнул, что опасно начинать переговоры с РФ.

"Вы любите, когда я комментирую слова странных персонажей. Хорошо, смотрите, во-первых, Лукашенко, конечно, имеет специфическое понимание того, что происходит. Когда ты сидишь и царствуешь на престоле 28 лет, то это тяжело отражается на твоих логистических способностях мозга. Давайте все-таки позволим ему примитивно быть там где-нибудь на уровне 3-7 класса общеобразовательной школы. Мне кажется, что он не перешел эту границу в силу того, как он видит мир", - сказал Подоляк.

Также Подоляк специально для Лукашенко отметил, что США не запускают крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре, не оккупируют территории и не совершают геноцид.

"Войну начала Российская Федерация. Войска чьей страны находятся сейчас на территории Украины? Кто оккупирует конкретно Мелитополь, Мариуполь и так далее? Понимаете, когда человек глуп - желательно глупому человеку не показывать это публично. Он 28 лет правит страной, которая свою субъектность потеряла уже очень давно. Он каждый раз подписывает себе дополнительное количество лет в рамках специального трибунала, как военный преступник. Как соучастник военного преступления. Поэтому ему желательно не комментировать ничего", - добавил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что РФ хочет переговоров для того, чтобы избежать ответственности за совершенный геноцид. В то же время Подоляк попросил не воспринимать Лукашенко серьезно.

"Господин Лукашенко не является на сегодня сколько-нибудь значимым информационным агентом, который может что-то комментировать. Относитесь к его словам, как к словам человека иногда публично произносящим анекдоты", - сказал Подоляк.

Роль Беларуси в войне России против Украины - что нужно знать

Власти Беларуси предоставили войскам РФ свою землю для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину рано утром 24 февраля. Кроме того, нашу землю не раз обстреливали с беларуской территории.

Сначала Александр Лукашенко говорил, что Беларусь не участвует в войне России против Украины, но в начале октября признал причастность беларуской стороны к боевым действиям.

Узурпатор 10 октября объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Позже на беларускую территорию привезли российских мобилизованных.