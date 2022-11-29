Антон Геращенко пояснил суть структуры ОДКБ.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что вокруг Путина больше не существует никаких союзов.

"Путин мнил себя великим стратегом, мировым лидером, от решения которого зависит будущее всего мира, всей Вселенной. Он рассчитывал, что вторжение в Украину будет успешным, Украина падет, он вообще станет страшным и ужасным для всего мира, все его будут бояться. Получилось не так. Практически полная внешнеполитическая изоляция Путина приводит к тому, что он считает почетным встречаться с президентом Центральноафриканской Республики или с другими африканскими странами", - заявил он в интервью УНИАН.

Геращенко пояснил суть структуры ОДКБ.

"ОДКБ – это была структурка, созданная Путиным для того, чтобы делать вид, что вокруг России есть некие страны, с которыми она вместе находится типа в отношениях, как в НАТО, что они должны друг за друга стоять. Но оказалось, что на самом деле это все фейк, и эта ОДКБ построена на страхе перед Россией. Когда вдруг стали видеть страны Средней Азии, Закавказья, что Путин – Колосс на глиняных ногах, то, например, даже президент Таджикистана, страны зависимой во многих отношениях от Путина, прямо попросил его публично так не общаться со среднеазиатскими странами, относиться к ним с уважением. Что касается Николо Пашиняна. Он, союзник РФ, вдруг увидел, как Россия отказалась какими-либо способами, даже элементарными дипломатическими, даже словом защищать Армению и ее интересы в конфликте с Азербайджаном. Поэтому он отказался подписывать декларацию, после чего Путин кинул ручку на стол, а Лукашенко разводил руками. Мы это видео показывали на весь мир", - сказал советник.

Геращенко уверен, что больше никаких союзов вокруг Путина не существует.

"Он один. С ним разве что еще один подонок – Лукашенко. Его Путин затащил силой страха, он полностью зависим от Путина. И, в общем-то, все. Иран делает свою политику, он просто продает Путину за деньги ракеты или беспилотники и получает от Путина военные технологии, которые хочет. Китаю выгодно получать нефть и другие ресурсы от России, которой сейчас выкручивает руки Запад. Путин остался один. И эта изоляция будет только увеличиваться всеми этими решениями о признании России государством-спонсором терроризма", - поснил он.

Ситуация в ОДКБ: детали

23 ноября 2022 года премьер-министр Армении Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. По его словам, предоставленный к подписанию проект декларации СКБ ОДКБ "недостаточно доработан".

Ранее три страны, которые входят или входили в Организацию Договора о коллективной безопасности, выступили против участия своих граждан в войне в Украине.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет".