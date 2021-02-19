На переговорах президенты собираются обсудить "совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности".

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

22 февраля в Сочи должны состояться переговоры белорусского президента с президентом России Владимиром Путиным.

«Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Лукашенко должны обменяться мнениями по международной повестке.

Читайте также"На тот свет я это не заберу": Лукашенко назвал условия своего ухода с поста президента БеларусиРанее о предстоящей встрече президентов сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую — 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, власти открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву из-за политических преследований, попросила ОБСЕ посодействовать ее возвращению на родину. Также она озвучила желание встретиться с властями Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова