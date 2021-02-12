Оппозиционерка просит поддержать Беларусь в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН и надеется обсудить с украинскими властями «соседское будущее» государств.

Светлана Тихановская озвучила желание встретиться с властями Украины.

Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами межфракционной группы «За демократическую Беларусь» Верховной Рады Украины, сообщается на сайте оппозиционерки.

«Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран», — заявила Тихановская.

Украинские политики в свою очередь также сказали, что ждут встречи с оппозиционеркой в Киеве.

Кроме того, в своей речи Тихановская поблагодарила украинцев за помощь тем белорусам, которые вынуждены, покинув свою страну, выехать в Украину. Также оппозиционерка считает, что у Беларуси и Украины есть значительный потенциал в торговых отношениях, и оба государства в будущем может ожидать плодотворное и долгосрочное сотрудничество.

Читайте также"На тот свет я это не заберу": Лукашенко назвал условия своего ухода с поста президента Беларуси«Из-за страха потерять власть Александр Лукашенко вверг целую страну в кризис и испортил отношения со своими соседями. Он ставит под угрозу суверенитет страны, договариваясь об интеграции с Владимиром Путиным. Бывший президент относится к Беларуси как к своему личному колхозу. Это разрушает экономику и IT-сектор, который вынужден бежать из страны. Торговые отношения с другими странами развивались исходя из соображений сиюминутной выгоды. Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом», — сказала Тихановская.

Она отметила, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, а также сравнила ситуацию в Беларуси с оккупацией Крыма.

«Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода беларусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть», — считает Светлана Тихановская.

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую — 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, власти открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву из-за политических преследований, попросила ОБСЕ посодействовать ее возвращению на родину.

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Автор: Катерина Комолова