Предыдущая встреча президентов РФ и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Сочи в сентябре прошлого года.

Встреча президентов РФ и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что Украина перестала быть "дружественным" для РФ государствомКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть о чем проинформировать российского президента, имеется в виду - только что завершилось Всебелорусское собрание», - сказал Песков.

Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.

При этом Песков добавил, что главы государств также обсудят заявления о «кукловодах» белорусских протестов из РФ, если они действительно звучали.

«Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Москве за процессом над экс-претендентом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико, где заявляли о российских «кукловодах» минских протестов.

Песков добавил, что сам судебный процесс Кремль никак не может комментировать.

«Это внутреннее белорусское дело, это как раз тот случай, когда мы никоим образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела», - подчеркнул он.

Предыдущая встреча Лукашенко и Путина состоялась в Сочи в сентябре прошлого года.

Как сообщалось, Бабарико с июня 2020 года содержат в СИЗО КГБ Беларуси по обвинению в экономических преступлениях. 17 февраля в Минске начался суд по рассмотрению уголовного дела против топ-менеджеров» Белгазпромбанка», который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.

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Автор: Роман Цимбалюк