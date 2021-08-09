Александр Лукашенко заявил, что отношения с Украиной находятся на очень низком уровне.

Александр Лукашенко, считающий себя легитимным президентом Беларуси, заявляет, что в Украине дошли до "мерзости", когда закрыли авиасообщение с Беларусью.

Как сообщает сайт Лукашенко об этом он заявил во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - "Большой разговор с президентом".

Говоря о двусторонних отношениях с Украиной, Лукашенко заявил: "Политические отношения на очень низком уровне и красная линия перейдена тогда, когда Евросоюз еще не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой "мерзости" можно дойти, чтобы, простите мне, "похерить" все, что было до сих пор, все то, что мы делали и сделали для Украины?".

Он намекнул, что закрытие Украиной авиасообщения с Беларусью открыло маршрут в оккупированный Крым.

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"Я в них деньги вкладывал для того, чтобы туда ехали люди - местные, наши. У нас огромное количество туристов. Вы закрыли авиасообщение с Одессой - кому вы хуже сделали? Наши переориентировались на Краснодарский край, летают в Турцию - "Белавиа" делает чуть дугу. Турцию мы не закрывали, а могли бы вообще не принимать самолеты через Украину. Но они летают. Как вы мне предлагаете доставлять людей на отдых? У нас другого пути нет - только через Россию. Польша нам тоже запретила. Поэтому не надо мне сейчас ставить условия. Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым", - заявил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая белорусским самолетам запретили использовать воздушное пространство Украины.

Такое решение было принято после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста и блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, находившихся на его борту.

Автор: Виталий Саенко